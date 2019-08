11ª prova do Campeonato de Portugal de Perícia na Mêda

Este sábado a Mêda será palco da 11ª prova do Campeonato de Portugal de Perícia.

A competição vai ter lugar no parque de estacionamento do Agrupamento de Escolas local a partir das 14h30 e contará com os melhores pilotos nacionais da modalidade. A prova também vai pontuar para o Troféu Raiano, do qual é a oitava jornada. Jorge Almeida é o líder tanto do Nacional, como do Troféu Raiano. A prova é organizada pelo Guarda Unida Desportiva e Município da Mêda.