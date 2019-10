Vinicius Piedade apresenta “Cárcere” no TMG

O teatro regressa ao TMG esta quinta-feira (21h30) com a peça “Cárcere”, do brasileiro Vinicius Piedade.

Trata-se de uma reflexão sobre a liberdade através dos olhos de um pianista privado da mesma, e do seu piano, a partir da teatralização do seu diário escrito, enquanto esteve preso, numa semana em que viveu uma espécie de contagem regressiva ao ficar refém numa rebelião. «Esta criação ganhou especial pertinência política na sociedade brasileira atual, turbulenta e onde a liberdade é posta em causa todos os dias», refere a produção. O texto é de Saulo Ribeiro e de Vinicius Piedade, que interpreta.