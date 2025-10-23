Bizarra Locomotiva e música contemporânea no TMG

O 19º Festival Síntese, dedicado à música contemporânea, prossegue esta sexta-feira (21h30) no Teatro Municipal da Guarda (TMG) com o trio português Re:Flexus.

Constituído por clarinete, viola d’arco e piano, o grupo estreou-se em março de 2018, no Teatro Helena Sá e Costa, no Porto, no âmbito do Festival ESMAE, tendo mantido desde então uma atividade regular em Portugal e no estrangeiro. Em 2022, integrou a programação do Festival Internacional de Música da Primavera de Viseu e atuaram no Festival Internacional de Música Contemporânea de Madrid. Em 2024, o Re:Flexus deu um concerto na Maison du Portugal, em Paris. O registo será outro no sábado (21h30), com o concerto dos icónicos Bizarra Locomotiva, considerados uma força inquestionável no panorama do metal industrial português. Desde a sua formação, em 1993, a banda tem desafiado convenções com uma sonoridade visceral e agressiva, misturando o peso do metal com a cadência mecânica da música industrial. «As suas letras, frequentemente sombrias e poéticas, exploram temas como a decadência humana, a crítica social e a luta interior», adianta a produção, que destaca a intensidade das atuações ao vivo dos Bizarra Locomotiva.