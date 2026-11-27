Quando fazemos uma mala de viagem, o espaço parece nunca ser suficiente, já para não falar do nécessaire. Entre o frasco de champô, o creme de rosto e os restantes cosméticos que utilizamos diariamente, é fácil enchê-lo, sobretudo quando viajamos apenas com bagagem de mão. Quem já tem alguma viagem planeada para os primeiros meses do ano pode aproveitar os descontos da Black Friday para adquirir produtos e acessórios mais práticos de transportar.

As restrições ao transporte de líquidos também condicionam o conteúdo da bagagem de mão. Nos aeroportos onde se aplica o limite de 100 ml por recipiente, um frasco de champô de 200 ml não pode passar pelo controlo de segurança, mesmo que esteja quase vazio. Os cremes, os géis e os líquidos devem ainda caber num único saco transparente com capacidade máxima de um litro.

Por poucos euros, podemos adquirir recipientes recarregáveis e transferir para eles a quantidade de champô, amaciador e gel de limpeza que prevemos utilizar durante a estadia. No caso dos perfumes, a tarefa é um pouco mais complicada, uma vez que nem todos os frascos permitem transferir o seu conteúdo. Uma miniatura ou um vaporizador de viagem podem ser uma solução prática.

Os conjuntos em formato reduzido podem ser igualmente uma boa ideia para oferecer no Natal. Se entre os nossos amigos há alguém que passa mais fins de semana no estrangeiro do que em casa, na secção Presentes Black Friday poderemos encontrar um coffret adequado. Depois de esgotado o conteúdo, alguns dos frascos podem ser reutilizados nas próximas viagens.

O que levar em função do destino

Para passar alguns dias na Serra da Estrela em janeiro, além das luvas e da roupa térmica, devemos lembrar-nos de levar protetor solar. Estamos habituados a colocá-lo na mala quando vamos para a praia, mas a neve reflete os raios ultravioleta, aumentando a exposição da pele. O frio e o vento podem ainda acentuar a secura do rosto e dos lábios. Entre os dermocosméticos disponíveis em parafarmácia, podemos procurar um protetor solar adequado ao nosso tipo de pele e um bálsamo labial que ajude a prevenir as gretas nos lábios.

Num destino com um clima quente e húmido, poderá ser necessário adaptar a maquilhagem. Uma base de textura leve pode ser mais confortável do que uma de elevada cobertura, enquanto uma máscara de pestanas à prova de água reduz o risco de a maquilhagem esborratar devido à transpiração. A humidade também pode dificultar o controlo do cabelo: uma pequena quantidade de creme modelador ou de tratamento antifrizz poderá poupar-nos algum do tempo que habitualmente passamos em frente ao espelho com o alisador.

Compras que vale a pena antecipar durante a Black Friday

Para quem viaja com frequência, os descontos de novembro podem ser uma oportunidade para preparar um nécessaire que esteja sempre pronto. Desta forma, evitamos comprar à última hora aquilo que nos falta, talvez já no aeroporto, onde a escolha é muitas vezes mais limitada e os preços menos vantajosos.

No caso do champô e do amaciador, por exemplo, uma promoção do tipo «leve 3, pague 2» permite repor os produtos de casa e abastecer o nécessaire de viagem. Já para uma miniatura de perfume, que poderá durar várias férias, será mais interessante procurar um desconto no artigo individual.

A campanha black friday Primor anuncia descontos até 86% e portes gratuitos em encomendas a partir de 25 euros. Além das reduções já aplicadas aos preços, estão previstos descontos em categorias selecionadas mediante a utilização do código BLACK10. Antes de finalizar a encomenda, convém verificar quais as ofertas acumuláveis e até quando estarão em vigor. Vale também a pena consultar os eventuais prazos de validade dos cosméticos, sobretudo se ainda faltarem vários meses para a partida.