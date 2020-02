O desfile infantil das escolas e jardins-de-infância do concelho da Guarda abriu esta sexta-feira o evento de animação carnavalesca “GuardaFolia”, na Guarda.

1.800 crianças saíram à rua e contagiaram com a sua alegria as largas centenas de espetadores que acompanharam o cortejo entre a Praça Velha e a Praça do Município.

O “GuardaFolia” culmina no domingo com o tradicional Desfile e Julgamento do Galo do Entrudo, a partir das 16 horas. Veja fotogaleria abaixo: