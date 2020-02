“Mostra o que Vales” regressa ao La Vie Guarda

O concurso de talentos promovido pelo centro comercial La Vie Guarda está de regresso.

O “Mostra O Que Vales” tem inscrições abertas a partir desta sexta-feira e até 16 de março. A competição é destinada a todos os maiores de 10 anos que, a solo ou em duo, pretendam mostrar os seus dotes musicais. Nesta que é a segunda edição do concurso estão em jogo 1.650 euros em prémios, de acordo com a organização, que atribuirá os valores em “vouchers” de compras nas lojas do shopping guardense. As inscrições podem ser formalizadas através do email mostraoquevalesguarda@lavieshopping.pt, estando o regulamento disponível na página de Facebook e site do La Vie.