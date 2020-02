Serra da Estrela: Queijo é rei no fim de semana de Carnaval

O fim de semana do Carnaval é sinónimo de feiras do queijo em Seia e Gouveia.

Os tradicionais certames de promoção do tradicional queijo de ovelha são realizados anualmente pelos municípios nesta época do ano em que a Serra da Estrela é muito procurada por visitantes e turistas. Em Seia, a feira decorre este sábado no mercado municipal e deverá contar com a presença do primeiro-ministro, António Costa. No domingo será a vez de Gouveia promover a sua feira do Queijo e na terça-feira de Carnaval há uma prova desta iguaria em Manteigas no âmbito da Expo Estrela. Já em Celorico da Beira, a autodenominada “Capital do Queijo Serra da Estrela”, a feira dura três dias de 28 de fevereiro a 1 de março. O primeiro dia do próximo mês é também o escolhido pelo município de Aguiar da Beira realizar a sua Festa do Pastor e do Queijo, que terá lugar na aldeia de Mosteiro.

O ciclo das feiras do queijo Serra da Estrela termina em Fornos de Algodres, nos dias 20, 21 e 22 de março. A região demarcada de produção do queijo Serra da Estrela abrange os municípios de Carregal do Sal, Celorico da Beira, Fornos de Algodres, Gouveia, Mangualde, Manteigas, Nelas, Oliveira do Hospital, Penalva do Castelo, Seia, Aguiar da Beira, Arganil, Covilhã, Guarda, Tábua, Tondela, Trancoso e Viseu, nos distritos de Guarda, Viseu e Coimbra.