Explore ideias de prendas para todos os gostos

Se está com dificuldades em escolher o que oferecer a alguém, ou se isso é um problema recorrente para você, saiba que não está só. Decidir que prenda oferecer a alguém, sobretudo a prenda certa, não é tarefa fácil para a maioria. Mas para ajudar, neste artigo reunimos ideias de prendas para diferentes tipos de pessoas, sendo que para todos existe uma forma de tornar a oferta ainda mais pessoal com prendas personalizadas. Ou seja, escolhido o objeto ou tipo de prenda, existe sempre a possibilidade de personalizar o mesmo com o nome da pessoa, uma data, uma foto ou outro qualquer elemento que personalize a prenda. Sendo que poderá fazê-lo em lojas como a Wanapix.

Quando a prenda é para a sua cara metade

Uma das mais importantes escolhas a fazer em termos de prendas é o que oferecer à sua cara metade, ao amor da sua vida. Obviamente, dada a categoria da relação, esta prenda deve ser o mais pessoal possível e você deve recorrer a tudo o que sabe sobre a pessoa que ama para encontrar a prenda ideal. Como é que ele ou ela é? Do que gosta? Que hobbies tem? Entre outras questões devem estar presentes na seleção do tipo de prenda.

Quanto mais pessoal, melhor, e é neste caso que uma prenda personalizada da Wanapix pode fazer toda a diferença. Neste tipo de prenda você poderá escolher um objeto significativo para ele ou para ela e personalizar com a data do início de namoro ou do casamento, por exemplo. Assim como pode colocar a sua foto numa almofada, por exemplo, para oferecer ao seu amor, sendo que dessa forma estará sempre presente na sua vida, caso sejam namorados e ainda não vivam juntos.

Além disso, você pode também optar por oferecer uma experiência a dois, ou seja, oferecer memórias em vez de objetos. É importante não cair no erro de oferecer sempre a mesma coisa ou oferecer prendas demasiado genéricas. Contudo, dependendo da ocasião, as tradicionais flores e os chocolates podem ser a opção certa. Dependendo também do nível de intimidade e à vontade em casal, você pode optar por prendas mais picantes, desde lingerie sexy a jogos ou objetos mais ousados para aproveitarem juntos.

Quando a prenda é para um familiar próximo

Já se o destinatário é um familiar próximo, como um irmão ou o pai, também neste caso é importante levar em conta as características da pessoa, pois é alguém que está próximo e você tem a obrigação de conhecer bem. Seja irmão, irmã, pai ou mãe, você sabe gostos e detalhes suficientes sobre a pessoa para saber direcionar a escolha da prenda na direção correta.

Mais uma vez, uma prenda personalizada da Wanapix pode ser ideal neste caso. Uma simples caneca personalizada com uma foto de quando você era um bebé para oferecer à sua mãe, para ela se lembrar sempre desses tempos de alegria enquanto toma um café, pode ser a prenda ideal para ela, simples e emocionante. Às vezes, o mais simples é o mais eficaz.

O importante é você considerar a personalidade e interesses do seu familiar em questão. Oferecer experiências aos pais e irmãos também é uma opção que pode considerar, pois irá oferecer a hipótese de todos juntos criarem novas memórias inesquecíveis. E para muitos, sobretudo para os pais, isso é muito mais importante e terá mais significado do que qualquer objeto que lhe possa dar.

Quando a prenda é para crianças ou adolescentes

Por sua vez, quando o destinatário da prenda é uma criança ou adolescente, os gostos e preferências podem ser muito fluídos e inconstantes, pelo que é mais difícil escolher uma prenda pessoal. Se a criança ou adolescente for alguém próximo de você, talvez seja mais fácil identificar algo que queira mesmo muito. Mas se não for o caso, ou se estiver difícil limitar ou até pensar em opções, ir pelo mais genérico pode ser a melhor solução.

Assim, para crianças considere os clássicos como puzzles ou outros jogos divertidos e educativos. Brinquedos focados na construção como os LEGO são também uma boa opção, pois ajudam no desenvolvimento da criança. E isso é válido para qualquer criança, seja menino ou menina. Já para os adolescentes a escolha pode ser mais complicada, mas ficará mais facilitada se você conhecer algum dos interesses do jovem.

Por exemplo, se o adolescente for ativo e praticar algum desporto você pode oferecer algo relacionado a isso como equipamentos ou roupas para a prática do desporto em causa, ou até bilhetes para algum evento desportivo que ele possa gostar. Já se não tem muita informação específica sobre o adolescente, você pode optar por uma prenda mais genérica que certamente não falhará o alvo, como algum complemento tecnológico. Pois a tecnologia está presente na vida de todos, e em especial dos adolescentes, pelo que oferecer acessórios como auriculares de ouvido, carregadores portáteis, suportes para telemóvel, jogos eletrónicos ou consolas, por exemplo, irá com certeza garantir sucesso.