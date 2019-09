Autarquia da Covilhã lança concurso para grafismo do Teatro Municipal

A Câmara da Covilhã está a promover um concurso para a elaboração da identidade gráfica do novo Teatro Municipal, cuja conclusão está prevista para maio ou junho de 2020.

O objetivo do desafio, aberto a todos os cidadãos portugueses residentes no país, prende-se com o «desenvolvimento de uma proposta criativa de identidade gráfica do Teatro, para utilização nos mais variados contextos no plano institucional, promocional e comunicacional», segundo a autarquia. As propostas podem ser apresentadas até 29 de novembro.