Guarda fecha Troféu Raiano de Perícia

A Perícia da Guarda, agendada para dia 29, vai encerrar o Campeonato de Portugal de Perícias e o Troféu Raiano, ambos liderados por Jorge Almeida.

A prova, que será disputada num circuito traçado no parque de estacionamento do mercado municipal da cidade mais alta, é organizada pelo Departamento de Desportos Motorizados do Guarda Unida Desportiva e pela Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), com o apoio do município. A competição pontuará também para o Slalom 2019. As inscrições podem ser feitas através do email guarda.unida@gmail.com ou através dos telefones: 961 666 780, 961 445 596 e 917 822 656. O Troféu Raiano de Perícias incluiu 12 provas nos distritos da Guarda, Bragança e Vila Real, sete das quais pontuaram também para o Campeonato de Portugal da modalidade.