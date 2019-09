Estado e Câmara da Guarda comparticipam relvado sintético em Vila Cortês

O contrato de financiamento para a colocação de um relvado sintético no campo de futebol do CCDR Vila Cortês do Mondego foi assinado na quinta-feira e garante um apoio do Estado de 50 mil euros, no âmbito do programa Equipamentos Urbanos de Utilização Coletiva.

A obra está orçada em cerca de 100 mil euros e será também comparticipada, num montante idêntico, pelo município da Guarda. O contrato foi assinado naquela freguesia do Vale do Mondego pelo secretário de Estado Adjunto e da Administração Local, Carlos Miguel, e pelo presidente da Câmara da Guarda, Carlos Chaves Monteiro. Na sua totalidade, a empreitada custará perto de 250 mil euros e contempla o aumento das dimensões do terreno de jogo do Campo 3 de Maio e a instalação das infraestruturas necessárias para a melhoria da prática de futebol de onze.