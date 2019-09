Plataforma organiza tribuna pública pela reposição das SCUT na A23 e A25

A contestação às portagens na A25 e A23 continua na ordem do dia e na próxima terça-feira a Plataforma p’la reposição das SCUTS organiza uma tribuna livre em Castelo Branco denominada “Pelo Interior – Repor as SCUT, Abolir as Portagens na A23 e A25”.

Aberta à participação da população em geral, a sessão tem início pelas 11 horas, junto à Secretaria de Estado da Valorização do Interior. Estão previstas intervenções das várias entidades que integram o movimento de empresários, sindicatos e utentes. Na ocasião será também feito o ponto da situação das diligências desenvolvidas junto do Governo e das novas ações públicas previstas e a realizar em breve. Tendo em conta o período pré-eleitoral para as legislativas de 6 de outubro, os organizadores apelam à mobilização dos cidadãos para que «o impacto desta tribuna pública tenha repercussão e seja levado a sério». A Plataforma integra as Associações Empresariais da Beira Baixa e da Região da Guarda, as Comissões de Utentes da A25 e A23, as Uniões de Sindicatos da Guarda e Castelo Branco, bem como a Associação de Empresários p’la Subsistência do Interior.