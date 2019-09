Novo projeto de César Prata e Vânia Couto no TMG

Estreado em julho no festival “Música no Castelo”, em Trancoso, o novo projeto musical de César Prata chega ao TMG na próxima quarta-feira (22 horas).

“Rezas, Benzeduras e outras Cantigas”, criado com Vânia Couto, será apresentado no café-concerto e tem entrada livre. O duo de músicos foi buscar inspiração à música portuguesa de tradição oral e deu origem a um disco de treze temas. Editado pela Sons Vadios, o álbum homónimo foi lançado no evento de Trancoso e contou com o apoio do município local. Neste trabalho César Prata e Vânia Couto recriam músicas e orações populares recorrendo a múltiplos instrumentos acústicos – alguns afastados do habitual panorama da música tradicional –, objetos sonoros, pedais de “loops”, “laptop” e programações. Nesta fusão o computador e mais um instrumento musical. «O ambiente sonoro resulta na fusão do mais ancestral com a contemporaneidade, afirmando que a tradição pode ser sempre atual», adianta o TMG.