Jornadas “Atravessando a Raia: Sabores da Fronteira” de 22 de outubro a 10 de janeiro

Foi apresentada esta quarta-feira em Figueira de Castelo Rodrigo a 3.ª edição das Jornadas Gastronómicas e de Promoção Turística “Atravessando a Raia: Sabores da Fronteira”.

O evento irá decorrer de 22 de outubro a 10 de janeiro e vai integrar diversas dinâmicas de grupo que aliam gastronomia, cultura, rotas de moto e exposições transfronteiriças.

O objetivo é valorizar o património e a riqueza gastronómica dos territórios raianos, reforçar a cooperação entre Portugal e Espanha e contribuir para a dinamização da economia local.

A iniciativa é promovida pela Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal, em colaboração com a Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de Castilla y León e a Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte de Portugal, contando com o apoio do Município de Figueira de Castelo Rodrigo. Saiba mais na próxima edição de O INTERIOR.