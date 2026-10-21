UBI prevê abrir novas residências de estudantes

A Universidade da Beira Interior (UBI) assinalou de forma oficial o início do novo ano académico. A sessão solene reuniu a comunidade académica, representantes de autarquias e dos diversos parceiros institucionais da instituição. Foi uma oportunidade para dar as boas-vindas a estudantes, docentes e funcionários.

A reitora da UBI, Ana Paula Duarte, começou por dizer que a cerimónia «representava um momento de afirmação do papel da universidade e de todos os que diariamente a ajudam a cumprir a sua missão. Formar pessoas, produzir ciência, promover a cultura e contribuir, de forma responsável e solidária, para o desenvolvimento da sociedade». Este ano, a sessão decorreu sob o signo do fortalecimento da academia, contabilizadas as colocações/matrículas das três fases do Concurso Nacional de Acesso, a UBI regista 1.508 novos estudantes, mais de 10 por cento do que no ano letivo anterior. Há ainda 279 alunos internacionais e também a entrada de 984 novos alunos de mestrado e 227 de doutoramento.

A reitora sublinhou uma «melhoria constante no plano pedagógico com a renovação da plataforma Moodle e a abertura da sala EPIC, rumo a um modelo pedagógico moderno, atual e adaptado às exigências académicas». Sabendo-se que mais de 80% dos alunos da UBI são deslocados e de que o custo da habitação é um entrave ao Ensino Superior, Ana Paula Duarte detalhou as concretizações previstas para o alojamento estudantil de «elevada qualidade», após a conclusão de vários investimentos. «Prevemos, em breve, reabrir a Residência 1, voltando a disponibilizar 125 camas. Simultaneamente, está prevista a abertura da Residência da Boavista, assegurando mais 24 camas disponíveis. Encontramo-nos, neste momento, a avançar com os estudos e orçamentos para uma nova residência universitária, a ser instalada junto da Faculdade de Ciências da Saúde», sublinhou.

A Reitora destacou ainda o reforço do apoio à saúde mental e o desenvolvimento do programa “Campus Saudável”, que inclui modalidades desportivas, “pausas saudáveis” e a abertura, para breve, do novo ginásio da universidade. Ana Paula Duarte aproveitou para alertar para desafios como o novo Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior, questões como o subfinanciamento e outras mudanças que estão a acontecer no setor. Opções que não devem pôr em causa «o papel incontornável da UBI», já que «num país que continua a enfrentar assimetrias territoriais, a presença de uma universidade com capacidade científica, qualidade académica e ambição internacional representa uma oportunidade estratégica para o desenvolvimento do interior, representando um claro instrumento de coesão territorial».

A representação dos estudantes esteve a cargo de João Nunes, Presidente da Associação Académica da Universidade da Beira Interior (AAUBI). O dirigente destacou os 40 anos da universidade e abordou realidades em que podem existir melhorias. A respeito do debate nacional sobre as propinas, o líder associativo lembrou que «os estudantes não podem ser chamados a compensar, através das suas propinas, um subfinanciamento que cabe ao Estado assumir». O representante estudantil sublinhou ainda o lançamento da Loja Social do Apoio Psicológico e a organização futura dos campeonatos europeus universitários de andebol e ténis de mesa na Covilhã. Graça Rojão representou o Conselho Geral da UBI, na cerimónia, onde partilhou uma reflexão sobre a missão do Ensino Superior na era da inteligência artificial e da desinformação. «É importante continuar a produzir conhecimento para compreender o mundo, cultivar a liberdade para o questionar e alimentar a imaginação para pensar aquilo que não existe», assinalou.

Referindo-se em concreto ao papel da UBI no território, Graça Rojão convidou a refletir sobre o potencial da instituição a partir da região. «Talvez devamos deixar de perguntar apenas o que pode a UBI fazer pelo interior e experimentar inverter a pergunta. O que podemos compreender do mundo a partir daqui?», sublinhou. A responsável encerrou a sua intervenção dirigindo um apelo direto aos estudantes recém-chegados, para que «não passem apenas pela universidade. Habitem-na».

A cerimónia contou ainda com a tradicional Oração de Sapiência, proferida por Zélia Maria da Silva Serrasqueiro, Professora Catedrática da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, dedicada ao tema “Financiamento, produtividade e capital humano em contexto de Pequenas e Médias Empresas”.