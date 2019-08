FestiVale celebra juventude e ambiente com música e desporto em Manteigas

O Parque da Várzea, em Manteigas, serve de palco este fim de semana ao FestiVale – Festival da Juventude e do Ambiente, evento de música, desporto e atividades relacionadas com o ambiente e a natureza.

Promovido pelo município, o evento começa esta sexta-feira e no cartaz estão incluídos nomes como Funk Pop Music e GM Tributo aos Xutos & Pontapés na primeira noite, The Sweet Childreen, Sebenta e Peste & Sida no sábado e ainda Rock em Stock no final da tarde de domingo, além dos DJ’s que irão encerrar as noites de música. No que toca ao desporto, estão agendados para o primeiro dia os “Jogos sem Fronteiras” e um torneio de voleibol. O segundo dia inicia-se com um percurso interpretativo e uma iniciação ao “geocaching” “Caça ao Tesouro”, além do torneio de futebol “Pais e Filhos”. A manhã de domingo será dedicada ao BTT, com um passeio pelos trilhos do concelho serrano. Haverá ainda atividades para crianças como uma “colour party” e uma aula de zumba kids durante a tarde de domingo.