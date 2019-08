David Rodrigues na sétima posição da geral

O ciclista natural da Guarda, David Rodrigues, terminou a etapa chuvosa entre Bragança e a Serra do Larouco (Montalegre) em 18º lugar (a 4m5s do camisola amarela), colocando-se na sétima posição da geral com uma diferença de 01m21s. A sétima etapa da competição estendeu-se por 156,2 quilómetros, com dois prémios de montanha de primeira categoria e um de segunda.

O vencedor do dia foi o português Luís Gomes – corredor da mesma equipa de David Rodrigues (Rádio Popular-Boavista) – que terminou em 4h25m39s.

Joni Brandão é agora o novo líder da Volta, possuindo um segundo de vantagem sobre João Rodrigues. O anterior comandante, Gustavo Veloso, que esteve várias etapas na liderança da tabela, é agora o terceiro (a 15 segundos).