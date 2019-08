Câmara de Seia comparticipa cadernos de atividades e material escolar

A Câmara de Seia vai comparticipar novamente a compra de cadernos de atividades e de material escolar aos alunos do 1º ciclo do ensino básico do concelho.

A medida tem como objetivo «reforçar e alargar a política de apoios à família» e promover «uma maior equidade» no acesso ao sistema educativo. «Os apoios escolares estabelecidos para o ano letivo 2019/2020 consubstanciam o valor global de 27.500 euros e serão materializados sob [a] forma de “vouchers”, a utilizar nas livrarias/papelarias do concelho aderentes ao programa», refere o município em comunicado.