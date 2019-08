Câmara de Manteigas investe 147 mil euros na reabilitação de edifícios escolares

A Câmara de Manteigas está a investir 147 mil euros em obras de reabilitação e modernização dos edifícios do ensino pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico da vila.

Os trabalhos contemplam «a substituição integral do telhado (bastante deteriorado e com infiltrações) e dos vãos (por janelas mais eficientes termicamente)», a aplicação de pavimentos e outros revestimentos, pinturas e arranjos exteriores, adianta o município em comunicado. Na escola do 1º ciclo do ensino básico, a intervenção inclui, além da substituição de pavimentos interiores nas salas de aula e de diversas pinturas, a mudança completa do pavimento do recreio exterior por um piso antiderrapante. A empreitada foi adjudicada à empresa António José Gaspar Correia, «na sequência de um procedimento concursal, por consulta prévia, a cinco empreiteiros locais/ regionais», adianta o município serrano. A autarquia admite que nem todas as obras estarão concluídas até ao início do ano letivo, ficando prontas até lá as salas de aula. «Os restantes trabalhos serão terminados já com as aulas a decorrer, mas em adequadas condições de segurança, ruído e conforto», assegura a Câmara de Manteigas.