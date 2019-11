“Beira Interior – Vinhos e Sabores” regressa este fim de semana

O “Beira Interior – Vinhos e Sabores” acontece entre sexta-feira e domingo no Centro Logístico de Pinhel e contará com a participação de 30 produtores de vinho, além de 30 expositores de sabores, entre os quais alguns restaurantes da região.

Promovido pelo município e pela Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior (CVRBI), o certame, que pretende dinamizar os vinhos da região, abre ao público amanhã às 18 horas, sendo que os profissionais do setor poderão entrar no recinto a partir das 14 horas. Nesta edição, que marcará o lançamento de Pinhel como “Cidade do Vinho 2020”, o evento decorre em dois pavilhões, onde estarão presentes importadores e distribuidores da Polónia, Espanha, Estados Unidos e Alemanha. Além do Salão de Vinhos e da mostra gastronómica regional, haverá provas comentadas de vinhos e sessões de “showcooking”, animação musical e a gala de entrega dos prémios Vindouro/ Vinduero (no sábado pelas 19h30), que distinguem os melhores néctares da Península Ibérica. A cerimónia contará com a presença de cerca de 400 convidados, entre produtores, críticos e responsáveis das diferentes zonas vinícolas de Portugal e Espanha.

Durante os três dias será também constante a presença de importadores e exportadores de vinhos no certame, bem como de críticos e comercializadores. Na manhã de sábado destaque ainda para o seminário subordinado ao tema “Gestão da Marca, Cooperativismo e Comunicação no Setor dos Vinhos”. A partir das 10 horas, no Centro Logístico, Jorge Monteiro (presidente da ViniPortugal) falará sobre “A internacionalização dos vinhos portugueses”; Jorge Basto Gonçalves (presidente da FenAdegas) abordará “A importância do associativismo e do cooperativismo” e Marta Ramalho (“wine marketeer” e professora universitária”) vai dissertar sobre “A gestão da marca e a comunicação no setor dos vinhos”. A sessão será moderada por Jorge Esteves, jornalista da RTP.

O “Beira Interior – Vinhos e Sabores” tem inauguração marcada para as 21 horas desta sexta-feira, seguindo-se a entrega dos prémios do concurso de vinhos “Escolha da Imprensa”, que distingue os melhores néctares presentes no certame. Em paralelo à iniciativa decorrem o 3º Raid TT Vinhos da Beira Interior, promovido pelo Clube Escape Livre, e a Maratona BTT “Pinhel Cidade do Vinho 2020”, no domingo.