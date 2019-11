Manteigas: AFACIDASE premiada

A Associação de Familiares e Amigos do Cidadão com Dificuldades de Adaptação da Serra da Estrela (AFACIDASE), em Manteigas, foi umas das 23 instituições premiadas pelo BPI e a Fundação “la Caixa”.

O projeto distinguido designa-se “Capacitar para Trabalhar – Lavandaria” e pretende integrar jovens com deficiência dando-lhes ferramentas para aumentar a sua autonomia e independência financeira através «da dinamização de uma formação prática e remunerada num ateliê ocupacional de lavandaria com serviços para a comunidade. A IPSS de Manteigas obteve um apoio de 23.550 euros. Fundada em 2001, a missão da AFACIDASE é apoiar e integrar pessoas com necessidades promovendo o seu desenvolvimento e inclusão na comunidade.