A formação do concelho de Manteigas, que milita no Distrital da Guarda, ainda deu luta no primeiro tempo, tendo inaugurado o marcador aos 3’, por Filipe Alvané. Os visitantes, do Nacional da IIIª Divisão, só conseguiram o empate sete minutos depois e marcaram novamente aos 13’, mas no minuto seguinte João Nunes restabeleceu o empate. Contudo, o Sameiro nem teve tempo para respirar, já que a equipa de Santa Maria da Feira fez o 3-2 logo a seguir e voltou a marcar aos 17’. No regresso das cabinas, o Lourosa foi mais cauteloso e apostou nas perdas de bola dos adversários, tendo feito o 5-2 aos 26’. Volvidos dois minutos, João Nunes fez autogolo e sentenciou a partida a favor dos visitantes, que estabeleceram o resultado final aos 33’.
No futsal feminino, o Pinhelenses regressou às vitórias na série Norte do Nacional da IIª Divisão, tendo ganho 4-0 em Lamego. Marcaram Rosa Peixe, Beatriz Haja, que bisou, e Helena Saraiva. O resultado não alterou a classificação das pinhelenses, que são penúltimas da geral, mas contam agora cinco pontos e estão próximas do meio da tabela. Este sábado, o adversário é o Gil Vicente, em Barcelos, atual antepenúltimo com 7 pontos.
Sameiro eliminado da Taça de Portugal de futsal, Pinhelenses vencem no Nacional da IIª Divisão
O GD Sameiro (na foto) foi eliminado da Taça de Portugal de futsal, no sábado, com uma pesada derrota (7-2) na receção ao Lusitânia de Lourosa.
