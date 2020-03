PS adia eleições federativas por causa do coronavírus

O PS decidiu adiar as eleições para os órgãos federativos em todos os distritos.

A decisão foi tomada esta quinta-feira pela Comissão Permanente do partido «depois de uma auscultação realizada a todas as federações e em função das circunstâncias nacionais e por razões preventivas».

O ato eleitoral deveria ocorrer esta sexta-feira na Guarda e em Castelo Branco e no sábado noutros distritos. No início da semana o PS já tinha decidido adiar os congressos federativos, agendados para o início de abril.