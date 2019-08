Henrique Monteiro lidera lista do CDS na Guarda

A Comissão Política Distrital da Guarda do CDS-PP revelou os nomes que integram a lista de candidatos a deputados nas próximas eleições legislativas de outubro.

Na reunião realizada no passado dia 11 de julho, foi aprovado para liderar a lista o presidente da distrital Henrique Monteiro, professor com 58 anos. Seguem-se, por esta ordem, Maria das Neves Tomaz (professora de 51 anos, a residir em Trancoso) e António Manuel Gomes Nascimento (bancário de 54 anos). Também Dora Vilhena (empresária de 45 anos), Rui Manuel Maurício (engenheiro agrário de 60 anos) e Edite Maria Barbeira (administrativa de 41 anos) integram a lista, que será agora submetida para aprovação em Conselho Nacional.