Flávio Massano com maioria absoluta em Manteigas

O independente Flávio Massano conseguiu a maioria absoluta em Manteigas. Com a contagem terminada, o cabeça de lista do Manteigas 2030 obteve 65,38 por cento (1.354 votos) e quatro mandatos. Nuno Soares, do PS, conseguiu 21,15 por cento (438 votos) e foi o único eleito da lista socialista.
O PSD fica de fora do executivo, o que acontece pela primeira vez na história das eleições autárquicas no concelho serrano. A lista de Nuno Gonçalves obteve 9,17 por cento (190 votos). A CDU conseguiu 0,63 por cento (13 votos). Houve 21 votos em branco (1,01 por cento) e 39 nulos (1,88%). A abstenção foi de 28,7 por cento.
