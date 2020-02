Alexandre Lote vai liderar lista de consenso à Federação do PS da Guarda

Alexandre Lote e José Albano Marques chegaram a acordo com vista à apresentação de uma lista única à Federação do PS da Guarda.

Ao que O INTERIOR apurou, o vice-presidente da Câmara de Fornos de Algodres será o cabeça de lista, enquanto José Albano Marques ou um dos seus apoiantes mais próximos liderará a Comissão Política Distrital. Em cima da mesa das negociações ficou também a possibilidade do vereador de Celorico da Beira e antigo presidente da Federação socialista vir a assumir a direção do serviço distrital da Segurança Social.

As bases do acordo serão divulgadas esta sexta-feira em conferência de imprensa, agendada para as 18 horas.