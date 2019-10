Semana do Caloiro da Guarda até domingo

Já teve início o evento académico que dá as boas vindas aos novos alunos do Instituto Politécnico da Guarda (IPG).

A Semana do Caloiro decorre, este ano, numa tenda na sede da Associação Académica da Guarda (AAG), entidade que organiza o evento inaugurado na terça-feira, dia de arraial da cerveja. Para hoje estão agendadas atuações da Senatuna (Tuna da Escola Superior de Turismo e Hotelaria – Seia), Ninja Kore e Quim das Remisturas. Sexta-feira o destaque vai para Julinho KSD e The F*cking Bastards, que serão precedidos pela Egituúnica. Sábado é dia de Copituna D’Oppidana, Dj DADDA e Cromos da Noite (Dj’s da rádio Cidade Fm). O encerramento dos festejos será feito com o habitual baile do caloiro, no domingo, organizado pela Comissão de Praxe e o Real Conselho de Veteranos em parceira com a ACG.

O evento académico tem o apoio do IPG, da Câmara Municipal da Guarda e do Instituto Português do Desporto e da Juventude. Os bilhetes podem ser adquiridos na secretaria da Associação Académica da Guarda.