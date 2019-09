Torneios de Ténis na Guarda, Pinhel e Fornos de Algodres

Começou na segunda-feira um circuito satélite de ténis no polidesportivo ao ar livre da Quintazinha do Mouratão (Guarda).

A prova consiste em quatro torneios a disputar até dia 27, nas respetivas semanas de 9 a 13 de setembro, de dia 16 a 20 e de 23 a 27 de setembro. Os interessados podem inscrever-se até às 16 horas de segunda-feira da respetiva semana. O vencedor de cada torneio será designado primeiro cabeça de serie do seguinte e poderá ainda ficar isento da primeira ronda. O vencedor absoluto do circuito será o tenista que mais pontos obtiver no total dos torneios, enquanto cada vitória na competição valerá um ponto para o ranking do CDTA 2019. A organização, a cargo do Circuito Distrital de Ténis Amador (CDTA) da Guarda e da Junta de Freguesia da cidade, garante «um mínimo» de quatro jogos por participante, mas cada tenista poderá participar em quantos torneios quiser.

Podem participar todos os tenistas amadores (masculinos e femininos), federados ou não federados, de todas as idades, podendo inscrever-se pelo 961 815 942 ou em https://forms.gle/fjAL2GU5rJt2yLHU9 . Entretanto, teve início esta quarta-feira o Open de Ténis “Cidade de Pinhel” no polidesportivo municipal descoberto, que conta com 20 inscritos. A final disputa-se no domingo. Já para dia 14 está agendado o Open Quinta das Courelas, em Fornos de Algodres. O torneio foi adiado por duas vezes devido à chuva. As três competições são pontuáveis para o ranking distrital do 4º CDTA.