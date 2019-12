Rui Coelho e Andreia Sousa são campeões distritais de Marcha

Rui Coelho (CA Seia) venceu o XXº Grande Prémio de Marcha Atlética “Memorial Carlos Amaral”, que decorreu em Celorico da Beira no sábado, e sagrou-se campeão distrital da modalidade.

A prova principal foi muito renhida com o vencedor a cumprir os dez quilómetros do circuito traçado na Avenida da Corredoura em 46m51s, menos sete segundos que o sub-23 Daniel Balerón (CF de Oliveira do Douro), segundo classificado. Cristiano António, também do clube senense, fechou o pódio com a marca de 47m02s. Em femininos a vitória foi de Vitória Oliveira (SC Braga) em 49m08s, enquanto a sub-23 Andreia Sousa (CA Seia) terminou os dez quilómetros na segunda posição em 53m22s e a júnior Raquel Pimentel (CF Oliveira do Douro) foi terceira em 56m01s. Os títulos distritais foram para Rui Coelho e Andreia Sousa.

O grande prémio foi organizado pelo município local e pela Associação de Atletismo da Guarda em homenagem ao treinador Carlos Amaral, grande entusiasta e impulsionador da modalidade no distrito. Este ano participaram 50 atletas de vários escalões etários. Nos benjamins ganhou Tiago Ribeiro (CF Oliveira do Douro), nos infantis os vencedores foram Gabriela Santos (ACR Senhora Desterro) e Bruno Coelho (CA Seia) e nos iniciados a melhor foi Samanta Zueva (AC Póvoa de Varzim). Filipe Loureiro e Bruna Marques (ambos do CD Oliveira do Douro) ganharam a prova dos juvenis e Manuel Marques, do mesmo clube, dominou a corrida dos veteranos.