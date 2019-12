O Ginásio Figueirense resistiu 50 minutos em São João da Madeira, no domingo, perante um adversário de “outro” campeonato e que está na luta pela liderança da série B do Campeonato de Portugal

Em jogo da 13ª jornada, a equipa de Figueira de Castelo Rodrigo esteve coesa a travar as investidas da Sanjoanense, que foi sempre mais acutilante no ataque. No primeiro tempo valeram duas boas defesas de Miguel Dias para evitar o golo dos locais, mas na segunda parte a formação da casa fez a diferença e acabou por marcar aos 50’, por Barbosa, sem oposição no “coração” da área. A defesa figueirense voltou a estar mal três minutos depois, quando Belkheir aproveitou uma desatenção dos visitantes para ampliar a vantagem. Estava feito o resultado final num jogo com onze cartões amarelos e dois vermelhos. O Figueirense, que é penúltimo com 7 pontos, alinhou com Miguel Dias, Amoná, Ludgero (Pimentel, 66’), Ivan Buha, Otávio, Copas (Tomás Piedade, 66’), Kojo, Demétrio, Sidibé, Perez (João Castelo, 72’) e Jonathan. Este domingo, o adversário será o Paredes, sexto classificado.