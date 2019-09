Campeonato da Iª Divisão de Futsal começa a 5 de outubro

O campeonato distrital de futsal da Iª Divisão começa a 5 de outubro e vai envolver nove clubes.

O sorteio da prova aconteceu na semana passada, na sede da Associação de Futebol da Guarda, e ditou os jogos Penaverdense-CF Sabugal, Lameirinhas-Casal de Cinza, AGD Mêda- ED Carlos Franco e Sp. Sabugal-CDC Pinheiro na primeira jornada. Folgará o Aguiar da Beira. Na ocasião foram também sorteadas as competições distritais dos vários escalões. A 26 de outubro arranca o torneio de abertura dos juniores B e dos infantis, e no dia seguinte a competição dos juniores A. Em novembro entrarão em campo os iniciados. A primeira eliminatória da Taça Distrital foi dividida em três séries e começa a 16 de novembro com os jogos Casal de Cinza-ED Carlos Franco (série A), Aguiar da Beira-Lameirinhas (série B) e CF Sabugal-AGD Mêda (série C).

Entretanto foram sorteados na terça-feira os jogos da primeira eliminatória da Taça de Portugal de Futsal Feminino. São eles GD Mêda- CDRC Tebosa, Penaverdense-Viseu 2001, CCD Ordem-Vila Cortês do Mondego, GD Valverde-Guarda 2000 e CF Sabugal-Núcleo Sportinguista Castelo Branco.