Sameiro, CF Sabugal e Cariense jogam em casa para a Taça de Portugal de Futsal

Estão sorteados os 38 encontros relativos à primeira ronda da Taça de Portugal de futsal, que será disputada a 19 de outubro e envolve três clubes da região.

Assim, integrado na zona Norte, o CF Sabugal, do Distrital da Iª Divisão da AF Guarda, vai defrontar os açorianos da AD São Roque do Faial, do Nacional da IIª Divisão. Na zona Sul, o GD Sameiro (Manteigas), campeão distrital da Guarda em título e recém-promovido ao Nacional da IIª Divisão, recebe a ADR Retaxo (Castelo Branco), do mesmo campeonato. Por sua vez, a UD Cariense (Belmonte), também do escalão secundário nacional, joga em casa com a ACR Arnal (Leiria), que milita na mesma série D. Nesta fase participam 76 clubes, sendo que 60 equipas alinham no Nacional da IIª Divisão – Série Continente e dezassete são oriundos dos Campeonatos Distritais. Os clubes da Iª Liga só entram em ação na quarta eliminatória.