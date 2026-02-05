Kayzer Ballet com dupla estreia nacional no TMC~

A companhia de dança contemporânea da Covilhã Kayzer Ballet estreia esta quinta-feira (21h30), no Teatro Municipal da Covilhã (TMC~), duas criações de Marco Goecke e Marcos Morau, dois dos mais relevantes coreógrafos da cena internacional.

Será a primeira companhia portuguesa a apresentar o repertório destes criadores de referência da dança europeia. Sob a direção artística de Ricardo Runa, o programa de “Díptico” integra “Blushing”, de Marco Goecke, obra criada em 2003 para o Stuttgart Ballet e que marcou o início da projeção internacional do coreógrafo. Premiada ainda antes da estreia com o Prix Dom Pérignon, em Hamburgo, esta coreografia surpreendeu pela sua linguagem inovadora e intensa, mais tarde reconhecida como um verdadeiro «sistema goeckiano». A segunda proposta intitula-se “Valse” e é uma reflexão coreográfica de Marcos Morau sobre a valsa enquanto símbolo cultural de elegância, ordem social e harmonia. «Partindo desse imaginário coletivo, a obra desconstrói-o progressivamente, revelando um mundo em que a repetição, a exaustão e a fragilidade humana assumem um papel central», adianta a produção. O espetáculo tem reposição na sexta-feira, à mesma hora, e seguirá depois para Bragança (dia 11) e Gouveia (dia 21) que, em conjunto com a Câmara da Covilhã, são coprodutores desta produção.