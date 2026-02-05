Região

Estrada cortada em Moimentinha

5 Fevereiro, 2026
Escrito por Luís Baptista-Martins

A estrada de Vila Franca das Naves para Moimentinha, no concelho de Trancoso, foi encerrada por estar submersa em água.

A via encontra-se alagada na zona da ponte sobre o Rio Massueime e, por precaução, foi encerrada pela proteção civil. O acesso a Moimentinha deve ser feito por Cerejo (Pinhel).

Também em Santa Eufêmia, no concelho de Pinhel, existem vias submersas e em outros locais daquele concelho o que levou os municípios de Pinhel e de Trancoso e pedirem precaução a todos os automobilistas.

