João Morgado apresenta último romance na BMEL

O romance histórico “Fernão Magalhães e a Ave-do-Paraíso”, de João Morgado, será apresentado esta sexta-feira (18 horas) na Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço (BMEL).

No ano em que se comemoram os 500 anos da viagem de circum-navegação de Fernão de Magalhães, o romancista covilhanense entrelaça ficção e História para relatar a vida intensa do navegador que marcou a história da Humanidade. Com “Fernão de Magalhães e a Ave-do-Paraíso”, João Morgado encerra uma trilogia dedicada a três ilustres navegadores portugueses que muito marcaram a História Universal. O livro será apresentado por Alexandre Luís e Carla Xavier Luís.