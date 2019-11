I Encontro Ibérico de Medicina Preventiva na Guarda

O TMG acolhe, na sexta-feira e no sábado, o Iº Encontro Ibérico de Medicina Preventiva da Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda, organizado pela Associação de Médicos Internos da Guarda (AMIG).

Durante os dois dias serão abordados temas como atividade física, nutrição, osteoporose, rastreios oncológicos e prevenção na criança, entre outros. A iniciativa começa com dois cursos pré-congresso de contraceção e de insulinoterapia. Os trabalhos começam pelas 9 horas desta sexta-feira e a sessão de encerramento está marcada para as 13h40 de sábado.