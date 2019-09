Cineclube leva filmes às aldeias

O Cineclube e a Câmara da Guarda estão a promover a iniciativa “Cinema na Aldeia” com sessões gratuitas, sempre às 21h30, em seis localidades do concelho.

A atividade começou na semana passada no Sobral da Serra, passou por Vila Fernando e Valhelhas, e está de regresso esta quinta-feira na Rapoula (pavilhão de São Marcos). Amanhã estará na Castanheira (salão da Junta de Freguesia) e sábado em Maçainhas (salão da Junta de Freguesia). Segundo os promotores, o objetivo é «levar o cinema às aldeias de forma a revigorar o espírito de itinerância do cinema e recuperar as práticas comunitárias em torno desta arte».