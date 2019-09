Cristóvão de Moura inspira festa em Castelo Rodrigo

O nobre Cristóvão de Moura, que marcou a história portuguesa, serve de mote para três dias de festa, este fim de semana, na Aldeia Histórica de Castelo Rodrigo (Figueira de Castelo Rodrigo).

As atividades de animação acontecem no âmbito do ciclo “12 em Rede – Aldeias em Festa” e começam esta sexta-feira tendo como ponto de partida a história do controverso nobre de Castelo Rodrigo. Filho de Luís de Moura, alcaide-mor da fortaleza, Cristóvão de Moura foi um dos apoiantes do domínio espanhol em Portugal durante a Dinastia Filipina. Esta proximidade valeu-lhe o título de Conde de Castelo Rodrigo, atribuído por Dom Filipe I, em 1594, e de Marquês de Castelo Rodrigo, por Dom Filipe II, quatro anos depois. Foi ainda vice-rei de Portugal de 1600 a 1603 e, entre 1608 e 1612, mandou edificar o palácio de Castelo Rodrigo, que hoje está em ruínas e é o ex-libris da Aldeia Histórica. «Se por um lado é considerado um traidor por apoiar o soberano espanhol, por outro foi quem garantiu que Portugal mantivesse a autonomia institucional (respeito pelos usos e costumes, privilégios e liberdades concedidas por anteriores reis portugueses, criação de um Conselho de Portugal e convocação de cortes em território português e o uso da língua portuguesa em documentos oficiais), autonomia económico-financeira e autonomia de representação honorífica», recorda a Associação das Aldeias Históricas de Portugal em comunicado.

A sua herança e a forma como «marcou a História» do país e de Castelo Rodrigo inspiram três dias de festa com teatro de rua, jogos em família, visitas guiadas, “workshops” gastronómicos e provas de vinho. A iniciativa é promovida pela Associação de Desenvolvimento Turístico Aldeias Históricas de Portugal, numa organização do município de Figueira de Castelo Rodrigo, Junta de Freguesia de Castelo Rodrigo, associações e agentes económicos locais.