“Bairro da Caixa”, de Carlos Adaixo

“Bairro da Caixa” é o título do romance de Carlos Adaixo. Nesta obra, o autor guardense evoca as atribulações de uma geração que cresceu e viveu num dos bairros sociais mais carismáticos da cidade mais alta, revisitando o início da década de 70 do século passado através de diferentes personagens inspiradas na «rapaziada» de então.

«A juventude vivida na rua, numa vivência de bairro, muitas vezes aos encontrões, outras vezes em gestos solidários e cúmplices de vizinhança, parece ter servido de algo, uma espécie de livro vivo de psicologia senso comum que ajudou esta gente a crescer, uns bem, outros mais ou menos», escreve Carlos Adaixo na abertura do primeiro capítulo desta visita guiada a uma Guarda de outros tempos.

“Bairro da Caixa” é o terceiro romance que o autor dedica à Guarda, cidade onde nasceu em 1962, tendo editado “Café no Centro da Cidade” (2013) e “O inverno no teu olhar” (2015). Licenciado pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, Carlos Adaixo é professor de Filosofia e Psicologia no Agrupamento de Escolas de Pinhel. É ainda artista plástico e colaborou na imprensa regional.