7ª. Sena leva filmes de Chaplin a localidades de Seia

O 7a. Sena – Núcleo Cinéfilo de Seia está a realizar sessões de cinema ao ar livre em cinco localidades daquele concelho, no âmbito do projeto “Itinerante”.

Segundo os promotores, a atividade tem por objetivo «levar o cinema para a rua e proporcionar uma experiência cultural em comunidade, aproximando o cinema das populações». As sessões acontecem sempre às 21h30 com a exibição de filmes de Charlie Chaplin «em locais emblemáticos» de vilas e aldeias. A primeira decorreu na sexta-feira, no Mirante de Santo Amaro, em Santiago, e prosseguiu no dia seguinte no adro da igreja de Travancinha. Esta sexta-feira, o “Itinerante” chega ao largo da igreja de Paranhos da Beira, no sábado estará também no largo da igreja de Pinhanços e no dia 24 termina em Vasco Esteves de Cima, anexa da freguesia de Alvoco da Serra. A quinta edição deste projeto tem o apoio do município de Seia e das Juntas de Freguesia participantes. A escolha de filmes de Charlot é justificada por se celebrar em 2019 o 130º aniversário do nascimento de Charlie Chaplin (1889-1977).