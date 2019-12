UBI adere ao Grupo de Tordesillas

A Universidade da Beira Interior aderiu ao Grupo de Tordesilhas, uma rede que integra 57 instituições de Ensino Superior de Portugal, Espanha e Brasil.

A UBI integrou este grupo durante o XX Encontro de Reitores, que decorreu entre os dias 23 e 26 novembro em Niterói, no Rio de Janeiro mas só agora a informação foi divulgada. Segundo a universidade a opção de aderir a este grupo «teve por base a partilha de princípios com esta entidade: aposta no estabelecimento de vínculos académicos, culturais e socioeconómicos, promoção de atividades de cooperação multilateral nas áreas de educação, ciência, tecnologia e inovação e, ainda, o desenvolvimento e aprofundamento da cooperação em matéria de educação e defesa da necessidade de uma interação cada vez maior entre universidades». O Grupo Tordesillas foi criado em 2000, e integra neste momento 26 universidades do Brasil, 21 de Espanha e 10 de Portugal.