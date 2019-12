Ricardo Nora sucede a Afonso Gomes na AAUBI

Ricardo Nora foi eleito presidente da Associação Académica da Universidade da Beira Interior (AAUBI) na passada quinta-feira.

O estudante do mestrado em Engenharia e Gestão Industrial liderou a única lista apresentada, tendo obtido 626 dos 689 votos registados num universo de 7.843 estudantes em condições de votar. Foram ainda contabilizados 44 votos brancos e 28 nulos. Ricardo Nora vai suceder a Afonso Gomes, cuja direção integrou como tesoureiro, e propõe um mandato de continuidade apostando na implementação de estratégias de cooperação entre a AAUBI e a comunidade da Covilhã. O novo líder dos estudantes quer ainda reforçar a cooperação com os vários núcleos de cursos e melhorar o seu financiamento, renovar as unidades e equipamentos da Associação Académica e criar formações em diversas áreas pedagógicas e profissionais para melhorar as competências dos estudantes.

A redução do passivo financeiro e a reestruturação e aposta no desporto universitário e federado são outras prioridades de Ricardo Nora, cujo mandato ficará marcado pela organização, em 2020, das Fases Finais dos Campeonatos Nacionais Universitários na Covilhã e Fundão. A tomada de posse dos novos órgãos sociais da AAUBI terá lugar em janeiro, em data a anunciar, tendo sido também eleitos Bruno Campos para a mesa da Assembleia Geral de Alunos e Pedro Carvalho para a presidência do Conselho Fiscal.