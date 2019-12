Seguranças da ULS entregaram cabazes de Natal a sete famílias da Guarda

Os seguranças da Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda entregaram na quarta-feira sete cabazes de Natal a famílias carenciadas da cidade.

A iniciativa solidária resultou de um desafio do chefe da Segurança da unidade hospitalar, ao qual aderiram mais de três dezenas de profissionais daquele setor com donativos de bens alimentares. A ação foi elogiada e apadrinhada pela administração da ULS, entidade que se encarregou de identificar as sete famílias apoiadas e disponibilizou uma viatura para a entrega dos cabazes.