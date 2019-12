Taça das Regiões UEFA: Castelo Branco vence Guarda e apura-se para final nacional

A seleção sénior da AF Guarda não conseguiu apurar-se para a fase final nacional da Taça das Regiões da UEFA. Os comandados de Luís Cerqueira perderam, no domingo, o jogo decisivo frente a Castelo Branco por 1-0 com a equipa albicastrense a seguir em frente na competição.

Os guardenses até começaram bem a fase zonal disputada em Castelo de Vide ao vencerem a seleção da AF de Portalegre por 1-0. A equipa alentejana ficou afastada da decisão final no dia seguinte ao perder 2-1 com Castelo Branco, pelo que o dérbi beirão agendado para domingo era decisivo. O derradeiro jogo deste minitorneio regional foi muito renhido e bem disputado com as duas equipas a protagonizarem boas jogadas ofensivas sem, no entanto, fazerem funcionar o marcador. A igualdade a zero manteve-se até à fase final do encontro, altura em que Fernando Cunha encontrou o caminho da baliza guardense e marcou o golo da vitória garantindo para Castelo Branco o passaporte para a fase seguinte de um torneio que possibilita aos jogadores amadores competirem numa prova europeia. A final nacional do Torneio das Regiões da UEFA terá lugar em Castelo Branco entre 25 e 28 de janeiro e vai envolver as seleções de Viana do Castelo, Évora, Viseu, Castelo Branco, Madeira e Lisboa. O vencedor apura-se para a final europeia da competição, em data a anunciar.

Os convocados da seleção da Guarda foram Joel Santos, Tiago Maceiras, Diogo Curto e Gonçalo Estêvão (todos do Manteigas); João Oliveira, António Conceição e André Jesus (todos do Vila Cortês); Lucas Coelho (Aguiar da Beira), Marco Marques, Cristiano Costa, André Barra, Diogo Domingues e Fábio Fernandes (todos do Sp. Mêda). Do Sp. Celoricense estão selecionados Mahal Bernardinetti, Pedro Amaral e Anderson Filho, enquanto João Rebelo (Sp. Vilar Formoso) e Tiago Liberata, José Tavares e Ricardo Silva (todos do Trancoso) fecham a convocatória.