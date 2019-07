Programa de incubação de ideias de negócio na UBI

A “Fábrica de Startups”, empresa incubadora de ideias de negócios, está a percorrer o país para «ajudar a desenvolver negócios inovadores na área do Turismo».

O programa nacional de criação e aceleração de startups na área do turismo, denominado Tourism Explorers, vai já na terceira edição e estará na Universidade da Beira Interior (UBI), na Covilhã, esta quinta-feira.

Dividido em ideação e aceleração, o programa vai decorrer, em simultâneo, em várias cidades do país . Na primeira fase, os participantes terão de encontrar uma solução inovadora para o desafio que lhes for colocado, enquanto na segunda as equipas têm a oportunidade de testar e validar o seu modelo de negócio, apoiadas por especialistas da área. A fase de seleção decorre até ao final de julho, sendo que os programas de ideação e aceleração acontecem de setembro a outubro deste ano. A final local decorre a 17 de outubro e a nacional sete dias depois. A participação no programa é gratuita, estando sujeita a candidatura através do site www.tourismexplorers.pt. O programa é desenvolvido em parceria com o Turismo de Portugal para «promover o empreendedorismo em Portugal, através da criação e apoio ao desenvolvimento de novas “startups” relacionadas com o turismo», segundo a organização.