UBI abre nova licenciatura em Matemática e Aplicações

A Universidade da Beira Interior tem um novo curso de 1º Ciclo em Matemática e Aplicações. O objetivo da nova licenciatura é de «formar profissionais que respondam às necessidades crescentes de empresas e organizações de várias áreas: análise de dados, criação de modelos de previsão económica e avaliação de mercado, entre outras», de acordo com comunicado da instituição de ensino.

A nova oferta formativa estará aberta a concurso a partir do próximo dia 17 de julho e terá áreas de escolha, que irão permitir aos estudantes optar por uma formação totalmente focada na Matemática ou nas áreas de Economia e Informática.

O curso terá 20 vagas e está acreditado por seis anos pela

A3ES – Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior.

Segundo a universidade covilhanense «o curso garante um vasto leque de opções profissionais para os futuros licenciados uma vez que a formação na área de Data Science é muito procurada em sectores como a computação, logística e transportes, telecomunicações e banca, entre outros», e acrescenta ainda que está é uma área que está entre «as mais procuradas pelo mercado de trabalho e os cursos existentes apresentam níveis de desemprego zero».

A nova licenciatura encontra-se abrangida pelo programa institucional Bolsas +UBI, que oferece isenção de propinas aos melhores alunos. Três anos livres de propinas se a nota de candidatura (em primeira opção) for igual ou superior a 17 valores , dois anos no caso de a nota atingir pelo menos 16 valores, e um ano quando a candidatura tenha uma nota superior a 15 valores, idependemente de qual a opção colocada em primeiro lugar.