O NERGA – Associação Empresarial da Região da Guarda organiza esta quinta-feira, pelas 16 horas, uma sessão de informação sobre contratação de trabalhadores estrangeiros. A iniciativa decorre nas instalações da instituição e é promovida com a colaboração do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) e do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).