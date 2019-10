Guarda: Revisão do PDM recolhe sugestões

A Câmara da Guarda tem a decorrer, até meados de dezembro, o período de sugestões no âmbito do processo de revisão do Plano Diretor Municipal (PDM).

Os interessados podem apresentar as suas questões e propostas diretamente no balcão único da autarquia, por carta ou por correio eletrónico (para o endereço dem.hinacio@mun-guarda.pt). O novo PDM da Guarda deverá estar concluído em julho de 2020 e substituirá o documento que vigora há 25 anos.