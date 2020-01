[em atualização]

Um incêndio deflagrou esta manhã numa casa no Bairro Nossa Senhora de Fátima, na zona baixa da cidade. O alerta foi dado por volta das 9h40.

No local está a PSP e pelo menos uma dezena de operacionais dos Bombeiros da Guarda, acompanhados por oito veículos, a combater as chamas. As causas do fogo estão ainda por apurar.

O trânsito está cortado a partir do cruzamento da Rua Nossa Senhora de Fátima.