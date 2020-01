Trancoso inicia ano novo na frente

À 11ª jornada, o Trancoso (na foto) rendeu o Sp. Mêda no comando do Distrital da Iª Divisão da AF Guarda.

No domingo, a equipa da “cidade de Bandarra” recebeu e venceu o Aguiar da Beira (10º classificado) por 1-0 e ultrapassou os medenses, que não foram além de um empate caseiro (1-1) frente ao Vila Franca das Naves (7º). Apenas um ponto separa Trancoso (26) e Mêda (25) na liderança de um campeonato que está muito competitivo. O Manteigas é terceiro com 24 pontos e nesta jornada aplicou “chapa 6” na receção ao Foz Côa (13º e penúltimo), enquanto o Gouveia (4º) venceu em casa o Celoricense (12º) por 2-1 e o Vila Cortês do Mondego (5º) empatou sem golos na receção ao Vilanovenses (11º). O destaque da tarde vai para a primeira vitória do “lanterna vermelha” Estrela de Almeida (14º), que ganhou o dérbi do concelho com o Sp. Vilar Formoso (9º) por 2-1. Por último, Soito (6º) e Fornos de Algodres (8º) empataram 1-1.

Este domingo jogar-se-á a 12ª jornada com as partidas Vilanovenses-Trancoso, Foz Côa-Mêda, Manteigas-Fornos, Vila Franca-Gouveia, Aguiar da Beira-Soito, Celoricense-Almeida e Vilar Formoso-Vila Cortês. Recorde-se que o Aguiar da Beira tem dois jogos em atraso (Almeida e Vila Cortês) em consequência do acidente sofrido por parte da equipa a 9 de dezembro.

Freixo de Numão lidera invicto na IIª Divisão

Na IIª Divisão jogou-se a quinta jornada e o líder Freixo de Numão voltou a ganhar, desta vez 1-0 na receção ao Paços da Serra.

A equipa do concelho de Vila Nova de Foz Côa ainda não perdeu esta época e soma 12 pontos com naturalidade. No domingo o Guarda FC venceu o dérbi do concelho ao derrotar em Casal de Cinza a equipa local por 2-1 e o Nespereira bateu o Sp. Sabugal por 2-0, tendo folgado o Pinhelenses. A classificação é comandada pelo Freixo de Numão (12 pontos), seguido de Pinhelenses e Nespereira (ambos com 9 pontos). O Guarda FC é quarto com 7, o Paços da Serra é quinto (6) e o histórico Sp. Sabugal é sexto com um ponto. Sem pontuar continua o Casal de Cinza, último classificado. Este domingo o Guarda FC recebe o Freixo de Numão e os Pinhelenses jogam em casa com o Nespereira, enquanto o Casal de Cinza viaja até ao Sabugal. Folga o Paços da Serra.